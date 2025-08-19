Varios sujetos armados robaron este martes un tráiler cargado con telas en el tramo del Macrolibramiento, poco antes de la caseta de Santa Rosa, en el municipio de Juanacatlán.

Los agresores amagaron al chofer y a sus custodios, despojándolos también de un arma corta y un fusil, para posteriormente abandonarlos en una brecha y huir con la unidad.

Las víctimas lograron trasladarse hasta la carretera a Chapala, donde policías de Tlaquepaque les brindaron auxilio.

Gracias al sistema GPS, el tráiler fue localizado horas después en el estado de Michoacán, aunque ya sin la mercancía, cuyo valor no fue precisado.

El conductor y los custodios fueron atendidos por Servicios Médicos Municipales; se reportó que no presentaban lesiones. (Por Edgar Flores Maciel)