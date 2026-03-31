Contra todos los pronósticos República Checa derrotó 3-1 en Penales a Dinamarca, tras el empate a dos goles en los 90 minutos reglamentarios y Tiempos Extras de esta manera clasificó al Mundial 2026 y será el rival europeo de México dentro del Grupo A donde ya se encuentran, Sudáfrica y Corea del Sur.

Italia queda fuera por tercer Mundial consecutivo, tras perder el repechaje en penales por 4-1 ante Bosnia y Herzegovina, tras haber empatado a un gol en el tiempo regular. De esta manera Bosnia se integra al Grupo B para enfrentar a Canadá, Catar y Suiza.

Por su parte, Turquía clasificó a la Copa del Mundo al derrotar 1-0 a Kosovo y se suma al grupo D junto con: Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Mientras que Suecia venció 3-2 a Polonia y clasifica al Grupo F donde ya están: Países Bajos, Japón y Túnez.

Al medio tiempo en el estadio de las Chivas Jamaica y República del Congo están 0-0 y por la noche en Monterrey Bolivia enfrentará Irak en al final del repechaje Intercontinental. (Por Manuel Trujillo Soriano)