Movimiento Ciudadano lanzó la campaña “México cree en México”, en el marco de la Copa del Mundo 2026, la cual se inaugura el próximo 11 de junio.

En el World Trade Center de la Ciudad de México, su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, detalló que se trata de una estrategia de comunicación para posicionar un mensaje de unidad, identidad nacional e inclusión.

Añadió que se busca “convocar a que la conversación pública en este país sea distinta, sea diferente”, al apelar a la esperanza como el motor de la “transformación colectiva”.