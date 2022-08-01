Cinco mujeres que eran explotadas sexualmente en un bar ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto fueron rescatadas mediante un operativo realizado por autoridades federales y estatales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, las mujeres se encontraron al interior del establecimiento, el cual fue cateado tras una sospecha de que en ese sitio se ejecutaba trata de personas.

Según las primeras indagatorias, las mujeres llegaban al lugar para solicitar trabajo de meseras, pero una vez contratadas les pedían ofrecer servicios sexuales.