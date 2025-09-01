La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de Óscar Antonio “N”, operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba para que un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.