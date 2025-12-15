Fueron rescatadas cinco personas en inmediaciones del Parque Nacional Nevado de Colima, en diversos operativos realizados por Protección Civil y Bomberos.

El primer caso se reportó durante la noche del sábado, cuando se informó que cuatro jóvenes procedentes de Colima, se extraviaron en la zona de Los Arenales, en la parte alta del nevado, por lo que de inmediato se activó una célula de búsqueda. Fueron localizados sanos y salvos, uno de ellos presentaba fatiga en exceso y otro el llamado mal de montaña.

El domingo se reportó que en el área de Los Colimotes, una persona de la tercera edad había sufrido mal de montaña por lo que de inmediato se le atendió.