Elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco rescataron a un hombre y una mujer que se encontraban amarrados y amordazados dentro de una vivienda ubicada en la colonia Jardines del Country, en Guadalajara.

El operativo se realizó luego de un reporte al 911 que alertaba sobre una presunta privación ilegal de la libertad en una finca localizada en el cruce de las calles Misioneros y avenida Fidel Velázquez.

De acuerdo con el denunciante, un hombre salió corriendo del inmueble y las víctimas permanecían retenidas en una terraza, presuntamente amenazadas con un hacha por la expareja sentimental de una de ellas, quien además estaría relacionada con la venta de drogas.

Al arribar al sitio, los policías entrevistaron a un familiar que autorizó el ingreso al domicilio. Tras una inspección, localizaron a las dos personas en la parte superior de la vivienda.

Los oficiales solicitaron apoyo de servicios médicos, así como de la Unidad de Atención en Crisis y Código Violeta para brindar atención a las víctimas.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)