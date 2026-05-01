La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes conmemoró 135 años de su creación destacando su papel en la modernización y conexión del país.

El titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina, afirmó que la institución ha sido clave para acercar comunidades, impulsar el desarrollo y generar bienestar social.

“Todo gran proyecto inicia con un pensamiento, con una convicción que se transforma en acción. Así nacen los caminos que conectan regiones, las obras que impulsan el desarrollo y las decisiones que dan esperanza y bienestar al pueblo de México. Que estos 135 años sigan dando ruta de encuentro, desarrollo y transformación para México. Larga vida a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”.

El funcionario destacó que, en la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, se mantienen proyectos prioritarios en carreteras y vías férreas, además de programas como MegaBachetón, Caminos Artesanales y Senderos Seguros.

También subrayó la participación de la dependencia en la reconstrucción de infraestructura dañada por fenómenos naturales y reconoció el trabajo de generaciones de empleados que han formado parte de la institución.