Una mujer fue rescatada después de permanecer seis días privada de su libertad en un motel de la colonia Juan de la Barrera, en Tlaquepaque. El hecho salió a la luz cuando una recamarera recibió un mensaje secreto de auxilio a través de la ventanilla de privacidad durante el cobro de la habitación.

La víctima relató a las autoridades que ingresó voluntariamente al motel con su pareja sentimental, pero al pedirle que la dejara salir, el hombre se negó y la mantuvo incomunicada. Personal del lugar confirmó que la pareja ocupaba desde hacía seis días la habitación 113, renovando constantemente el tiempo.

En la inspección, policías aseguraron una terminal bancaria y varios chips de telefonía en poder del sujeto, quien fue detenido de manera inicial pero quedó en libertad luego de que la mujer decidiera no presentar cargos. Ella solo solicitó apoyo para regresar a su municipio de origen, La Piedad, Michoacán. (Por Edgar Flores Maciel)