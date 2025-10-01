Rehabilitación completa de la cancha de futbol, nuevos aparatos para ejercicio al aire libre, renovación de sanitarios y fuente, mantenimiento a todas las áreas, estas fueron las obras entregadas en la unidad deportiva Parques Colón en Tlaquepaque, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez explicó que la inversión fue de 2 millones 221 mil pesos.

“Una de las mayores problemáticas que tenemos en el país en todos lados es el combate a la inseguridad y lo combatimos de manera directa pero jamás debemos de olvidar la atención a las causas. Por eso es tan importante para mí, porque no es nada más más patrullas y más armas. Sí, equipar y lo estamos haciendo, pero es atender justo a las y los jóvenes, a las y los niños”

Se estima que la unidad parques Colón da servicio a 2 mil personas, incluyendo a los habitantes de El Sauz. (Por Gustavo Cárdenas)