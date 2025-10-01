Rehabilitación completa de la cancha de futbol, nuevos aparatos para ejercicio al aire libre, renovación de sanitarios y fuente, mantenimiento a todas las áreas, estas fueron las obras entregadas en la unidad deportiva Parques Colón en Tlaquepaque, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez explicó que la inversión fue de 2 millones 221 mil pesos.
“Una de las mayores problemáticas que tenemos en el país en todos lados es el combate a la inseguridad y lo combatimos de manera directa pero jamás debemos de olvidar la atención a las causas. Por eso es tan importante para mí, porque no es nada más más patrullas y más armas. Sí, equipar y lo estamos haciendo, pero es atender justo a las y los jóvenes, a las y los niños”
Se estima que la unidad parques Colón da servicio a 2 mil personas, incluyendo a los habitantes de El Sauz. (Por Gustavo Cárdenas)
Tlaquepaque rehabilita unidad deportiva en Parques Colón
Rehabilitación completa de la cancha de futbol, nuevos aparatos para ejercicio al aire libre, renovación de sanitarios y fuente, mantenimiento a todas las áreas, estas fueron las obras entregadas en la unidad deportiva Parques Colón en Tlaquepaque, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez explicó que la inversión fue de 2 millones 221 mil pesos.