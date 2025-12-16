Elementos de la Guardia Estatal rescataron a dos niñas a quienes mantenían encadenadas de los pies en la colonia Balcones de Alcalá en Reynosa, Tamaulipas.

Un reporte anónimo alertó sobre las niñas de dos y cinco años de edad que se encontraban en la calle Pino.

Al llegar, los uniformados encontraron a las menores, quienes tenían cadenas y candados en los pies, lo que las mantenía en condiciones infrahumanas.

Las niñas no pudieron brindar información sobre sus padres o el lugar exacto donde viven, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.