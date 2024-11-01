En reunión a puerta cerrada de poco más de una hora con senadores de todos los grupos parlamentarios, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación debido a la situación de violencia e inseguridad en México, en especial por el alto índice de impunidad que existe.

El funcionario de la ONU escuchó las posturas tanto de los legisladores oficialistas como de los opositores acerca de la desaparición forzada.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, afirmó que fue “una reunión abierta, un diálogo franco, se reconoció la sensibilidad de México para no ocultar de ninguna manera el tema de la desaparición forzada”.