Policías estatales rescataron en Ojuelos, Jalisco, a tres jóvenes de 22, 24 y 18 años que eran víctimas de un presunto reclutador criminal. La intervención ocurrió cuando una de las víctimas pidió auxilio durante un patrullaje en la zona centro.

El detenido fue identificado como César “N”, de 20 años, quien presuntamente engañó a los jóvenes –originarios del Área Metropolitana de Guadalajara– con la invitación a una fiesta. Una vez en el lugar, les quitó identificaciones y teléfonos, además de informarles que tendrían que integrarse a un grupo delictivo.

En el operativo se confirmó que el joven de 18 años tenía una ficha de búsqueda activa desde enero de 2024.

César “N” fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa por dos años, con lo que autoridades desarticularon esta operación de reclutamiento forzado. (Por Edgar Flores Maciel)