Este jueves se llevó a cabo la segunda mesa técnica de diálogo sobre la avenida López Mateos, enfocada en temas de desarrollo territorial.

El objetivo fue identificar las causas del conflicto vial y sumar nuevas hipótesis para plantear soluciones a mediano y largo plazo, explicó Cynthia Cantero Pacheco, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

Entre los factores detectados desde 2023 se encuentran el crecimiento de fraccionamientos y plazas comerciales, la permisividad en usos de suelo, la falta de aplicación de normatividad, la carencia de planeación urbana y el crecimiento desordenado en la zona metropolitana. (Por Edgar Flores Maciel)