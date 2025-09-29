Un verdadero acto atroz, seis pequeños perritos fueron abandonados entre la basura de un Punto Limpio, ubicado en la colonia Santa Elena en Guadalajara.

Fue personal de limpieza municipal quienes al recoger la basura se percataron que cachorros, tres en una caja y otros tres en las bolsas de deshechos, estaban ahí.

Guillermo Korkowski director de Protección Animal, informó que los perritos están sanos y salvos.

“Son seis cachorritos de dos meses de edad aproximadamente criollos, cuatro machos y dos hembras con un pronóstico de salud reservado, ya que presentan diarrea, están invadidos de pulgas y se inició el protocolo de atención asistencia médica, estamos valorando la causa de la diarrea y estamos aplicando medicamentos adecuados para tratar de ver como evolucionan las primeras 24 horas”.

Cuándo los seis perritos estén recuperados, los pondrán en adopción. (Por Gustavo Cárdenas)