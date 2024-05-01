El excampeón mundial de peso Supermediano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se sometió a una cirugía de codo en San Diego, California y deberá estar en recuperación varios meses, por lo que, se prevé que su regreso al cuadrilátero podría ser entre abril y septiembre del próximo año.

El Canelo Álvarez, de 35 años, viene de perder sus títulos ante Terence Crawford y tiene firmado dos combates más con Riyadh Season; pero Ring Magazine dio a conocer que no podrá hacer la pelea que supuestamente tenía programada para febrero del próximo año, pues se prevé que su regreso al cuadrilátero podría ser entre abril y septiembre del 2026.

A lo largo de su carrera, el “Canelo” ha sido operado en tres ocasiones: de la rodilla derecha en 2018, en la muñeca izquierda en 2022 y ahora del codo. (Por Manuel Trujillo Soriano)