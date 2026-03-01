Un contingente de 40 elementos del agrupamiento USAR de Bomberos Jalisco, Guadalajara, Zapopan y El Grullo partió hacia El Rosario, Sinaloa para apoyar en las labores de rescate de tres mineros atrapados en la mina Santa Fe.

Los rescatistas, especializados en búsqueda y rescate urbano, se trasladaron con equipo especializado, incluidos binomios caninos, para operar durante al menos dos semanas.

Las autoridades destacaron la experiencia del equipo, que participa con la expectativa de localizar con vida a los trabajadores atrapados. (Por Edgar Flores Maciel)