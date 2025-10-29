La Reserva Federal de Estados Unidos redujo en 25 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en un rango de entre 3.75 a 4 por ciento.
Se trata de la segunda ocasión consecutiva en lo que va del año en que el banco central estadounidense, ajusta a la baja y en la misma magnitud dicha tasa de interés.
Expertos financieros estimaban que la Reserva Federal adoptaría un tono más cauteloso o incluso restrictivo, “especialmente considerando que dispone de pocos datos actualizados debido al prolongado cierre de gobierno”.
Reserva Federal de EU recorta nuevamente la tasa de interés de referencia
La Reserva Federal de Estados Unidos redujo en 25 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en un rango de entre 3.75 a 4 por ciento.