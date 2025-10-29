La Reserva Federal de Estados Unidos redujo en 25 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en un rango de entre 3.75 a 4 por ciento.

Se trata de la segunda ocasión consecutiva en lo que va del año en que el banco central estadounidense, ajusta a la baja y en la misma magnitud dicha tasa de interés.

Expertos financieros estimaban que la Reserva Federal adoptaría un tono más cauteloso o incluso restrictivo, “especialmente considerando que dispone de pocos datos actualizados debido al prolongado cierre de gobierno”.