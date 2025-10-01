El Gobierno de la República solicitó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, revisar el protocolo de seguridad en torno a las ataques de su país contra embarcaciones supuestamente de narcotraficantes, pues el de ayer estuvo muy próximo a territorio nacional, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que va dado muchos resultados. Si en aguas internacionales Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo e intervine Secretaría de Marina o las instituciones del Gobierno de Estados Unidos y se detiene a los presuntos delincuentes. Entonces lo que se pidió en esta reunión, hablé con el canciller y le pedí que convocara al embajador para decirle que lo que queremos es que ese protocolo se mejore, en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos, pero que se siga operando”.

Lo anterior para evitar una violación a nuestra soberanía, y para que ningún mexicano, sea delincuente o no, resulte dañado. (Por Arturo García Caudillo)