Luego de la resolución del TAS, sobre el regreso del Ascenso y Descenso en 2027, el dirigente de los Leones Negros de la UdeG, Alberto Castellanos, dijo que ganó el futbol y ahora espera que el mérito deportivo sea reconocido.

“Tenemos la certeza de que va a regresar, que eso era lo que no teníamos. Que todos los que estamos involucrados en este tema, lo veamos como un triunfo del futbol mexicano, pero de momento va a generar mas competencia con nosotros, con ellos y gana el futbol; ojalá sea el merito deportivo el que se reconozca”.

Señaló que ahora tienen un año para preparar un mejor proyecto y buscar regresar a la primera división, aunque la Federación Mexicana de Futbol pondrá sus reglas. Agregó que los clubes de primera división que están en la parte baja también deben de mejorar sus proyectos y que el jugador en general también sale ganando. (Por Martín Navarro Vásquez)