La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó que el próximo lunes 8 de septiembre, se recibirá el Paquete Económico correspondiente al año 2026.

Detalló que se prevé la recepción del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, para posteriormente dar trámite al Paquete Económico.

López Rabadán consideró, de la máxima relevancia, el trabajo que se hará para definir el destino de los recursos para el siguiente año, y advirtió que cualquier política sin dinero, será demagogia pura.