Las resoluciones del Tribunal Electoral echando abajo decisiones del INE en torno a la elección judicial y aclarando criterios sobre idoneidad y elegibilidad, sentarán un precedente que deberá plasmarse en la próxima reforma electoral, asegura la consejera presidente del Instituto, Guadalupe Taddei.

“Y creo que estará sentando un precedente que nos servirá de base para poder hacer alusión a este mismo procedimiento con respecto a la probable reforma electoral construyéndose en este momento en nuestro país. Esas son las voces que tenemos que elevar, esas son las cosas que técnicamente tenemos que aportarle a esta comisión y al propio Congreso de la Unión para que sean evaluadas y en su justa medida actualizadas en la posible reforma electoral”.

Lo anterior en el marco del acatamiento por parte del INE, de las sentencias del Tribunal por las cuales rechazó la anulación de candidaturas irregulares de la elección judicial. (Por Arturo García Caudillo)