Pronto, quienes vivan en Guadalajara ya podrán contar con una aplicación para conocer la hora exacta en que pase el camión de aseo público por sus casas, confirma el director de Justicia Cívica del Ayuntamiento Tapatío, Alain Preciado.

“En que haya una aplicación que la tengamos en nuestro propio celular, en la que le demos con un clic y estemos viendo el recorrido que está haciendo el camión de la limpieza… Así le gusta decirle la presidenta, y tiene toda la razón: el camión de la limpieza va pasando y sepamos la hora en que va a pasar casi enfrente de mi domicilio”.

Esta aplicación, que forma parte del programa Limpia Guadalajara, podría entrar en funcionamiento en el mes de septiembre. (Por José Luis Jiménez Castro)