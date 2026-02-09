El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, respaldó el llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para revisar minuciosamente los perfiles de todas las personas que aspiren a cargos de elección popular, a fin de evitar casos como el del alcalde de Tequila, Diego “N”, recientemente detenido por presuntos vínculos con actividades delictivas.

“Ha girado instrucciones para que se revisen perfectamente todos los perfiles que aspiran no solamente este año, sino en 2027, para que sean revisados y, de alguna manera, puedan entrar las instituciones que llevan las investigaciones y el registro de si son aptos o no para aspirar a una candidatura”.

El legislador morenista exhortó a todos los partidos políticos a sumarse a esta iniciativa con el objetivo de fortalecer los procesos democráticos, mejorar los gobiernos y garantizar administraciones responsables. (Por Marck Hernández)