Autoridades confirmaron que dos trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, originarios de Zacatecas, fueron localizados sin vida en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia.

Las víctimas formaban parte de un grupo de diez empleados privados de la libertad por un comando armado el pasado 23 de enero.

Aunque no se ha informado oficialmente el número total de cuerpos recuperados, el Servicio Médico Forense de Mazatlán permanece bajo resguardo militar mientras se realizan peritajes y traslados en coordinación con instancias federales.

Colectivos de búsqueda pidieron transparencia en la identificación de las víctimas, ante la incertidumbre de familias que continúan sin conocer el paradero de sus seres queridos.