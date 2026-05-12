La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el Estado mexicano tiene responsabilidad en todas las desapariciones que ocurren en el país, debido a fallas en prevención, búsqueda, investigación y sanción de los delitos.

Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la CIDH explicó que la responsabilidad estatal existe independientemente de si las desapariciones son cometidas directamente por agentes gubernamentales o por particulares.

“Hay responsabilidades claras del Estado en la falta de prevención, en la falta de búsqueda, en la falta de investigación y de sanción; en la falta de esclarecimiento de los restos, en la falta de acompañamiento y de asistencia a las víctimas, en la falta de políticas de no repetición, sobre todo, de memoria. Entonces, hay responsabilidad del Estado sea que la desaparición es cometida por agentes del Estado o no es cometida por agentes del Estado”.

La comisionada advirtió además que las desapariciones forzadas vinculadas con servidores públicos, policías o militares continúan ocurriendo en México.

La CIDH emitió 40 recomendaciones dirigidas al Gobierno mexicano para fortalecer las acciones de prevención, búsqueda e identificación humana, así como mejorar el acceso a la justicia y la atención a víctimas. (Por Marck Hernández)