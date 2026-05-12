Un autogol al minuto 98 impidió que el equipo Al Nassr en el que milita Cristiano Ronaldo se coronara campeón en la Saudi Pro League.

Con anotación de Mohamed Simakan el equipo de CR7 se fue al frente en el marcador y parecía que conseguiría la victoria para necesitaba para asegurar su primer título, pero autogol en el último minuto de Bento provocó el empate 1-1 con el Al-Hilal lo que dejó gran frustración en Cristiano Ronaldo y todos sus compañeros. (Por Manuel Trujillo Soriano)