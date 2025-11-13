La Fiscalía del Estado de Jalisco se comprometió a entregar los restos de Valeria Vargas Guerrero y de sus dos hijos, Yael y Mateo, a más tardar este viernes 14 de noviembre. Sin embargo, la madre y abuela de las víctimas, Oyuki Guerrero, señaló para Notisistema que, hasta el momento, no han tenido noticias por parte de la autoridad.

“No, hasta ahorita no nos han dicho nada. Ahorita estamos incluso por ir a la Fiscalía a ver qué nos resuelven, porque ahorita estamos yendo y nos traen a pura vuelta y vuelta. Sí, claro, y es muy desesperante que no te den una respuesta.”

La familia de Valeria lamenta que, hasta el momento, ninguna autoridad, ni municipal ni del estado, los haya apoyado tras el fatal incendio en Chulavista, Tlajomulco de Zúñiga. (Por Gustavo Cárdenas)