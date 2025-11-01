El domingo 23 de este mes de noviembre se llevará a cabo la primera edición de la “Carrera 210 Aniversario del Poder Judicial de Jalisco”, de 5 km con salida y meta en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia en el centro de Guadalajara. El costo de inscripción es de 50 pesos.

Sobre la importancia habla el director Magistrado Presidente del Palacio de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido.

“Un circuito en la zona centro, lo significado es que tanto la saluda como la meta será el acceso principal del Palacio de Justicia es significativo porque es una ruta de conexión con el deporte con la activación físico y la premiación se llevará a cabo en el mismo Palacio de Justicia”.

El cupo máximo es de Mil 500 participantes y esta carrera se integra como la séptima fecha del serial Jalisco Corre. (Por Martín Navarro Vásquez)