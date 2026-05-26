Increíble, el Ayuntamiento de Guadalajara retiró 200 llantas abandonadas y arrojadas al vaso regulador Laura Méndez, ubicado en la colonia Balcones de Oblatos, denunció Asareel Mata, director de Mejoramiento Urbano del municipio, quien lamentó que los tapatíos no entiendan que la basura, muebles, llantas y escombro tapan los cauces y provocan las inundaciones.

“Que nos dejaron lamentablemente en el vaso regulador Laura Méndez. Nos dejaron aproximadamente 100 llantas acumuladas, imagínate nada más. Lo limpiamos en conjunto con Obras Públicas y, pues, nos dimos la vuelta nuevamente, pues ya teníamos ahí 100 llantas acumuladas, ¿no? Entonces, pues obviamente tuvimos que volver a limpiar esas llantas, pero pues obviamente causa esa cuestión”.

El director de Mejoramiento Urbano de Guadalajara lamenta que tengan bien identificados los sitios y cuerpos de agua donde los tapatíos tiran basura y grandes desechos. (Por Gustavo Cárdenas)