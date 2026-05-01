Buscan evitar la intervención extranjera en las elecciones, pero no les importa ponerle freno al crimen organizado en los comicios, aseguró la diputada de MC, Iraís Reyes, durante reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro.

“La reforma queda incompleta porque deja algo fuera, que es la amenaza interna más grave que tiene el país, que es decir la intervención del crimen organizado. Y es una pena que el gobierno, y con este concluyo, se dedique a desestimar investigaciones internacionales para proteger a sus propios funcionarios, metidos hasta el tronco con el narco, y ahora hasta les hagan una reforma para anular elecciones si tienen críticas, estudios, opiniones que vengan desde el extranjero. Qué lamentable”

De esta forma, con 28 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones se aprobó la iniciativa cuyo promovente es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. El documento pasó al Pleno, que lo discutirá esta misma noche. (Por Arturo García Caudillo)