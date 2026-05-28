La Dirección de Movilidad de Chapala aseguró 38 motocicletas durante cuatro operativos implementados desde el 14 de mayo para reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Las revisiones se realizan de manera aleatoria en Chapala Centro, Ajijic y Atotonilquillo, con el objetivo de fomentar que los conductores regularicen su situación.

La principal irregularidad detectada fue circular sin placas, condición en la que fueron retiradas 20 unidades.

Otras 18 motocicletas fueron aseguradas porque sus conductores no portaban casco de seguridad.