Los Charros de Jalisco completaron la barrida sobre Sultanes de Monterrey al imponerse anoche en el tercer juego por 5 carreras a 2 en el Parque Panamericano de Zapopan en actividad de la Liga Mexicana de Béisbol.

Respaldados por una sólida apertura de Kurt Heyer y una noche productiva de Kyle Garlick, los Caporales controlaron el encuentro desde la mitad del juego para sumar una nueva victoria ante la novena regiomontana.

Charros descansa hoy antes de viajar a Torreón, donde a partir de mañana iniciará serie frente a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio Revolución. (Por Manuel Trujillo Soriano)