La empresa Nestlé ordenó el retiro preventivo de varios lotes de fórmula infantil por una posible contaminación con cereulida, toxina asociada a la bacteria Bacillus cereus.
La medida, aplicada en más de 37 países, incluye a México, aunque no se han reportado casos de enfermedad.
En el país, el retiro se limita a latas de 400 gramos de NAN Alfamino y Alfamino, correspondientes a cuatro lotes específicos.
La cereulida no se elimina con el calor y puede provocar vómitos, náuseas y dolor abdominal horas después de su consumo.
Nestlé pidió no consumir los productos señalados, revisar los lotes y realizar la devolución por canales oficiales.
Lotes contaminados:
NAN ALFAMINO lote 52030017Y2.
NAN ALFAMINO lote 52040017Y1.
ALFAMINO lote 51060017Y2.
ALFAMINO lote 51070017Y1.