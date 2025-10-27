Siguen desapareciendo los puntos limpios del municipio de Guadalajara. Esta vez son los vecinos de la colonia Lomas del Paraíso quienes denuncian que los habitantes ya hicieron la pésima costumbre de abandonar basura, muebles y escombro en el cruce de las calles Rafael Cárdenas y Santiago Camberos, donde había un punto limpio. Lo quitaron y ahora los desechos se acumulan por montañas. Es voz de Michelle Pérez.

“De qué quitaron los contenedores de basura hace como unas tres semanas, pero la realidad es que la gente sigue llegando a dejar su basura ahí alrededor. En el parque siempre está lleno de basura; está el kínder, está la primaria, están los niños en la pasadera, donde la entrada de la escuela, la salida cuando uno sale a trabajar, está el tiradero de basura.”

El Ayuntamiento de Guadalajara anunció que retiraría algunos puntos limpios; sin embargo, parece que quitarán todas las estructuras. (Por Gustavo Cárdenas)