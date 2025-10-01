Los bloqueos carreteros de productores de maíz solo se reactivarán si no hay acuerdos con el Gobierno Federal, por lo que la protesta que arranca esta mañana es pacífica, sin entorpecer la circulación de automovilistas, confirma Jesús Díaz, representante en Jalisco.

“Esperan compañeros en lugares estratégicos para hacer una manifestación pacífica, sin toma aún de carreteras ni nada, pero esperando esta respuesta y tomaremos las acciones que estamos en espera de tomar”.

Hasta esta mañana los productores solo tienen presencia, pero si no hay acuerdos de un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada en la reunión que a partir de las 9.00 sostienen con el gobierno federal, bloquean de inmediato carreteras. Esperan la respuesta al filo de mediodía. (Por Gricelda Torres Zambrano)