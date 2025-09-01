Vecinos de la zona Centro de Guadalajara amanecen sin las llamadas papeleras inteligentes que se habían colocado en administraciones municipales anteriores.

“Desde anoche las dejaron inhabilitadas tenían como tres o cuatro días que no pasaban a recoger la basura y anoche pasaron y dejaron los botes ya sin servicio, los dejaron desconectados y volteados de cabeza”.

Los vecinos señalan que ahora la basura se está dejando en el piso sin una explicación previa por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. (José Luis Jiménez Castro)