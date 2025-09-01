Vecinos de la zona Centro de Guadalajara amanecen sin las llamadas papeleras inteligentes que se habían colocado en administraciones municipales anteriores.
“Desde anoche las dejaron inhabilitadas tenían como tres o cuatro días que no pasaban a recoger la basura y anoche pasaron y dejaron los botes ya sin servicio, los dejaron desconectados y volteados de cabeza”.
Los vecinos señalan que ahora la basura se está dejando en el piso sin una explicación previa por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. (José Luis Jiménez Castro)
Retiran papeleras inteligentes del Centro de Guadalajara
