El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una inversión multimillonaria en dólares en México, por parte de una empresa estadounidense de tecnologías de la información.

“Es una inversión de 4.8 billones de dólares. Se va a llevar a cabo a partir de ya, en los próximos años, su sede va a ser en Querétaro, debo decir que el gobernador Kuri y su equipo han ayudado mucho para que esta inversión se diera. Genera siete mil 200 empleos, 600 empleos de tiempo directo de muy buen nivel, pero además de ese número, tengan en mente que prácticamente todos los servicios de nuestra vida cotidiana van a estar conectados con ese tipo de centrales de datos”.

Esta inversión incluye la construcción de seis plantas, cuyo campus en Querétaro incluye una subestación de maniobras para respaldar la Expansión de la Red Regional. (Por Arturo García Caudillo)