Sorpresa para los habitantes de la popular colonia El Sauz, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque, donde este lunes amanecieron sin el Punto Limpio que estaba ubicado sobre avenida Patria, estructura que, por cierto, era mal utilizada, admite Carmen Soto, vecina sorprendida.

“Les quitaron el punto limpio. -Sí. -Mejor o peor? -Pues es primer día, pero parece que no funciona. -¿Por qué no funciona? -Pues porque la gente sigue trayendo su basura, nos quedamos con la costumbre, ¿no? -Sí, nos hicieron flojos. -Antes del punto limpio, ¿cómo era la organización? -El punto limpio nunca funcionó como punto limpio; siempre dimos mal uso del servicio que nos ofrecieron.”

El Ayuntamiento de Guadalajara había anunciado el retiro de algunos puntos limpios donde los tapatíos habían transformado las estructuras en basureros a cielo abierto. (Por Gustavo Cárdenas)