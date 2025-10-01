El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró que su país retomará las conversaciones cuando los estadounidenses estén listos.

Antes de subir a su avión para un viaje a Asia, el ministro canadiense dijo que los funcionarios de Canadá han estado manteniendo negociaciones “constructivas” con sus homólogos estadounidenses.

Añadió que “no puede controlar la política comercial de Estados Unidos”, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que estaba terminando las conversaciones comerciales con Ottawa.