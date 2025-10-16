El pasado martes 14 de octubre, la Comisaría Municipal de La Huerta fue intervenida por la Fiscalía de Jalisco y elementos de la Guardia Nacional. Los policías locales fueron sometidos a exámenes de control y confianza. Este jueves, la Dirección de Seguridad Pública volvió a sus funciones, informó el presidente municipal de La Huerta, Luis Arias Madrigal.
“Se hicieron los interrogatorios a los 42 elementos aquí en Fiscalía, y se atendió, estuvimos al pendiente de la situación que guardaban los elementos. Ese mismo día por la noche logramos personalizarnos en la Fiscalía y nos informaron que al siguiente día serían regresados a su municipio y volvería todo a la normalidad.”
Fueron 42 elementos de la Comisaría de La Huerta los sometidos a los exámenes de control y confianza. (Por Gustavo Cárdenas)
Retoma operaciones la comisaría del municipio de La Huerta
