A partir de este jueves comenzaron a operar las nuevas unidades del Sitren que transportarán a docentes, administrativos y alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) hasta la puerta del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), tras el convenio firmado entre el Gobierno de Jalisco y la institución.

La rectora general, Karla Planter, celebró el arranque del servicio, aunque reconoció que persisten retos en materia de movilidad y transporte público para la comunidad universitaria, especialmente en zonas como Tlajomulco de Zúñiga.

“Había una necesidad y hay también una necesidad en diferentes puntos y poco a poco vamos a ir viendo; por ejemplo, Tlajomulco es uno de los puntos que tenemos pendientes, pero ahí hay algo bueno que ser tan ligero que está construyéndose, e incluso hay una parada que está afuera del centro universitario, entonces ahí es tema de esperar, porque es una de las solicitudes que me han hecho en redes sociales”.

En total son 12 unidades las que cubrirán la ruta desde Juárez y Federalismo, con conexión en Aviación y avenida Vallarta, hasta llegar al CUCBA, facilitando el acceso diario para cientos de integrantes de la comunidad universitaria. (Por Edgar Flores Maciel)