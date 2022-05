Luego que hasta abril de este año se registran 17 muertos en accidente donde participa el transporte público, el secretario de Transporte, Diego Monraz, señaló que el incremento de decesos es multifactorial y no se puede acreditar sólo a la reactivación económica tras la pandemia. Señaló que se intensificarán los operativos para mantener la política de cero víctimas a causa de las unidades:

“Tenemos meses de mayor o menor incidencia, son multifactoriales, en ocasiones son de un solo factor, se analizan, se hacen auditorías sobre cada uno de los percances y de los incidentes que suceden alrededor de un accidente del transporte público con víctimas fatales y afortunadamente ha ido a la baja por primera vez en la historia de nuestro estado”.

Explicó el funcionario que se buscará como meta lograr periodos de 30 días donde no se registren víctimas. Agregó que cada caso donde hubo decesos debe verse de manera particular para encontrar que provocó el incidente y las responsabilidades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)