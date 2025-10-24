La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reubicación de comunidades asentadas en zonas de riesgo en Hidalgo se realizará únicamente tras una evaluación técnica y en consenso con los habitantes, luego de los derrumbes y desbordamientos de ríos registrados en la entidad.

Durante su tercera visita en el Estado, la mandataria informó que se lleva a cabo un censo y diagnóstico de las localidades que podrían requerir traslado, principalmente en la zona norte del estado, donde hay comunidades pequeñas y dispersas.

Subrayó que el objetivo es proteger a la población sin imponer decisiones.