Luego de que Aldo Rocha, capitán del Atlas dijera que no planea un festejo en especial si le mete gol a Chivas, porque luego se trauman, en el Club Guadalajara contestó Omar Govea, quien vivirá su primer Clásico Tapatío y dijo que los Rojinegros solo aspiran a ganarles, más allá de llegar a la Liguilla.

“Ellos no aspiran a nada, para él (Aldo Rocha) es el festejo, para nosotros es calificar directo, es pensar en un campeonato. Él está pensando en un festejo, literalmente, nosotros estamos buscando algo más. Están esperando jugar contra nosotros para intentar salvar su temporada. Ha sido una campaña muy débil; me parece que no pelean nada, no nos pelean nada. Incluso buscando calificar a la Liguilla, no creo que algo pueda pasar con un equipo así. Nosotros queremos enfocarnos en lo nuestro. Somos Chivas, y estoy seguro de que a muchos de ellos les gustaría estar de este lado, porque este clásico se vive y se disfruta más”.

Chivas y Atlas se enfrentarán este sábado a las 19 hrs con arbitraje de Marco Antonio Ortiz. (Por Martín Navarro Vásquez)