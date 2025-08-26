El Departamento de Justicia dio a conocer el acuerdo de culpabilidad que firmó con Ismael “El Mayo” Zambada, quien se declaró culpable de dos cargos relacionados con el tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York.

El acuerdo, a diferencia del de Ovidio Guzmán, no incluye cláusula sobre colaboración del cofundador del Cártel de Sinaloa con la Justicia estadounidense en otros procesos.

Con base en el documento, Zambada se comprometió a entregar bienes y activos para cubrir los 15 mil millones de dólares que, según estimados del gobierno estadounidense, obtuvo el mexicano derivado de sus negocios ilícitos; además, se compromete a revelar todos los bienes, antes de la fecha de sentencia.