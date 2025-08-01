En lo que va de 2025, un total de tres familias completas han sido asesinadas en distintos hechos en Jalisco, lo que refleja que las autoridades se encuentran rebasadas en materia de seguridad.

De acuerdo con la experta en temas de seguridad, Lucía Almaraz, los multihomicidios recientes evidencian la impunidad con la que operan los grupos criminales en la entidad.

“Definitivamente, porque recordemos que también se han disminuido las capacidades institucionales de las policías municipales. No solo tiene que ver a nivel estatal, sino también a nivel federal, cuando se eliminaron algunos fondos para el fortalecimiento de las policías municipales hoy hay un debilitamiento en ellas, las únicas que en teoría son de las mejores equipadas y las mejores pagadas que se encuentran en la ZMG, sin embargo, pues de poco o nada ha servido para que se ataque este tipo de fenómenos”.

La especialista advirtió que los asesinatos múltiples ocurridos en los últimos días muestran con claridad el grado de impunidad y violencia que enfrenta el estado. (Por Edgar Flores Maciel)