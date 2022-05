Hasta ahora no hay elementos suficientes para acusar por supuestos actos de corrupción al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sin embargo, en la información que llegó a mis manos no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. Sobre unas transferencias de recursos. El licenciado Gertz desde hace mucho tiempo es dueño de una universidad. Entonces todo esto hay que verlo con cuidado porque hay diferencias que son públicas y son notorias, hay confrontaciones y hay que actuar con mucha responsabilidad”.

Y es que, asegura, cuando hay pleitos entre abogados, hay que tener cuidado, refiriéndose a las acusaciones que el ex asesor jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, hizo en contra de Gertz. (Por Arturo García Caudillo)