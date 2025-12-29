El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles informó que una parte central de la investigación por el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico en Oaxaca será el análisis del pulser.

Explicó que este dispositivo funciona como una “caja negra ferroviaria”, al registrar datos clave como velocidad, frenado, aceleración y dirección del tren.

Precisó que todo el material permanece bajo custodia y que la evaluación técnica será realizada por la Agencia de Transporte Ferroviario en coordinación con la Fiscalía General de la República, para determinar las causas del accidente ocurrido este domingo.