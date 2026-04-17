El coordinador de la bancada de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que el programa de verificación vehicular será evaluado para determinar su impacto real en la calidad del aire, aunque advirtió que no es sencillo modificarlo o eliminarlo debido al marco normativo vigente.

“Habrá que ver su efectividad y su impacto real en la calidad del aire. Lo que se busca es revisar si estamos realmente en la política correcta, si debemos de hacer una política complementaria, qué tenemos que hacer o cambiar el sistema. Eso no es sencillo porque hay una norma oficial mexicana que establece claramente las metas y no es sencillo que nos hagamos a un lado y actuemos irresponsablemente”.

Bravo Padilla indicó que se analizarán los informes presentados por las secretarías de Medio Ambiente y de Hacienda para evaluar los resultados del programa y sus costos.

Asimismo, señaló que está pendiente concretar la comparecencia de Rafael Orendain Parra, secretario de Administración estatal, para profundizar en el tema. (Por Marck Hernández)